PM PARIIS Ermi treener: medalid pandi kandikule ritta, aga paraku jäi teivashüppe praktikast puudu...

Johannesel jäid mingid alad keskpäraseks, aga mõnel tuli sähvatus, näiteks kõrgushüppes.

Olete kokku pannud tiimi ja ühe hooajaga võitnud kaks tiitlivõistluste medalit, sealhulgas Euroopa meistritiitli, ning nüüd tulite olümpial kuuendaks. Tegelikult on see aasta ju väga hästi läinud.

Ütleme nii, et Johannese jaoks võib-olla isegi natuke liiga hästi läinud – Euroopa meistritiitel on ikka nabakümme! Tugev külg on see toetus ja ta tajub, et tema pärast muretsetakse. See on kõige tähtsam. Mees on vastutustundlik. Aga ta on võimeline tegema veelgi rohkem punkte.