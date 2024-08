PM PARIISIS Tilga: füüsiliselt olen ühes tükis, aga tegelikult vist pole. Ei tea, kuidas lõpuni jõudsin

Siiski leidus motivatsiooni kümnevõistlust lõpetada! «Tegin esimese päeva ära ja mõtlesin, et nüüd on pekkis. Kauguses läks 150 punkti kaduma. Vaatasin, et siit tuleb mingi 8100 punkti. Aga panin endale mingi punktitabeli kokku: võin veel 8500 teha. Ise ka ei saanud aru, kuidas see veel võimalik on. Aga siis panin peaga vastu maad,» nentis Tilga.

Lisaks poolikuks jäänud teivashüppele tegi Tilga kubemelihase mure tõttu odaviskes vaid ühe katse. 1500 meetris ei saanud ta pitsituse tõttu täiega lõpuni pingutada. Kokkuvõttes läks elu teine olümpia nii nagu esimene Tokyos: põhimõtteliselt algusest lõpuni vigastust trotsides.

«Jah, aga 1300 punkti rohkem!» võttis ta asja huumoriga. «Kui samamoodi edasi läheb, siis Los Angeleses [olümpial] hakkab tulema, kurat! 9500 [punkti].»

Kas Pariisist võib koju lennata uhke ja õnnelikuna?

«Ma ei tea veel. Olen järjest intervjuusid andnud. Iga kord vastus muutub. Seedin ikka veel seda kõike, mis juhtus. Tahaks olla enda üle uhke, et tegin 8400 poolsandina. Aga samas see polnud see, mida siit tahtsin. Ma ei tea...» tõdes Tilga.

Vaatamata puudulikule ettevalmistusele ei olnud olümpial osalemine kordagi küsimärgi all. «Ma ei tea, mis on eestikeelne sõna, aga olen delulu. Ma ikka lootsin, et kõik läheb hästi. Lõpuni välja. Aga kaugushüppes tuli reaalsus – tuhh, näkku! -150 kohe. Aga seda mõtet polnud, et ma ei tule,» sõnas ta.

Nüüd ootab ees puhkus ja ravi!