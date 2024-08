PM PARIISIS Tilga treener: hetkel on küll valus, aga võistlus tõestas, kui kõrge on meie potentsiaal

«See võistlus oli Kareli jaoks isegi raskem, kui oskasin oodata,» sõnas Huntoon, kel tulnud alates aprillist ettevalmistust väga täpselt sättida, et Tilga vigastada saanud põlve kiuste ikkagi olümpial starti saaks tulla.

Lõpuks oli Pukast pärit dekatleet ka Pariisis kohal ehk sesmõttes sai töö justkui edukalt tehtud, kuid... «Meil oli vaja ta lihtsalt siia tuua – mistõttu ei saanud me riskida trennis kaugushüppe või kõrgushüppe trennidega. Ta on alates aprillist vaid kaks (!) korda teivashüpet proovinud,» avas Huntoon tausta.

Vähesest praktikast tulenevalt polnud Tilgal ka hüppealadel enesekindlust, mistõttu jäid sealsed tulemused soovitust lahjemaks. «Lootsin temalt seal liiga palju – eriti esimesel päeval –, aga kahjuks polnud tal üldse enesekindlust, mistõttu oli ta igal alal väga passiivne. Eile tegi ta ainult ühe kõrgushüppe katse, kus end hästi tundis,» jätkas ta.

Hoolealuse mittehüppealadega jäi Huntoon siiski rahule. «Need olid okeid ja enam-vähem samal või isegi paremal tasemel kui [eelmise aasta]MMil,» kostis ta.

Jeff Huntoon ja Karel Tilga. Foto: Tairo Lutter

Juhendaja sõnul andis Tilga teise päeva hommikul ka mõista, et tunneb ennast täna palju paremini kui eile. See oli mõistetav, sest tema keha oli viimaks saanud kõva pingutuse, aga enne olümpiat polnud neil tervisest tulenevalt lihtsalt aega seda teha.

«Loomulikult oleme kurvad, kui vaatame, mida me oleks võinud siin teha, aga samas on see väga julgustav, et andsime endast sellises seisus parima. Tõkkejooksus tegi ta ju peaaegu isikliku rekordi - ja see on ala, kus ta sai [aprillis] vigastada! Ma ei saaks tema üle enam uhkem olla!,» sõnas Huntoon ning avaldas lootust, et rohkem vigastused neid tagasi ei hoia.

Karel Tilga (8377): 11,01 - 7.16 - 15.88 - 1.99 - 48,67 - 14,66 - 50.13 - 4.70 - 64.16 - 04.26,41



«Loodetavasti selliseid vigastusi rohkem enam ei tule ja see võistlus tõestab, kui kõrge meie potentsiaal on. Hetkel on küll valus, aga tulevikku silmas pidades olid need ülimalt kasulikud kaks päeva. Ma olen väga uhke Kareli üle, kuigi tahtsime paremat tulemust,» lausus ta.

Millises seisus Tilga põlv aga lõpuks Pariisis oli? «See põlv, millega tal probleem oli, on tegelikult täitsa terve. Trennides lööb välja hoopis hüppaja põlv, mis on natuke teistsugune valu. Läbi selle on võimalik asju teha, kuigi see pole üldse mugav valu,» avaldas Huntoon.

Karel Tilga. Foto: Tairo Lutter