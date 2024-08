PM PARIISIS Erm: kuues koht on väga kõva, aga suhu jäi mõru maitse

Johannes Erm kerkis teibaga kõrgele, aga ei liikunud piisavalt edasi. Foto: Tairo Lutter

Kui palju 1500 meetri isiklik rekord aitas korvata teivashüppes juhtunut?

4.19 on hea, see annab 1500 meetris kindlustunnet juurde. Kui on vaja minna, siis saab seda teha. Ma ütleks, et täna tuli see aeg päris kergelt. 1000 meetrit oli grupi taga tiksumine nagu pelotonis. Kui 500 meetrit jäi minna, siis hakkasime tegutsema nagu sprinterid. Sain aru, et energiat on ja tuleb minna. Lootsin [Niklas] Kaulil taga tiksuda, nii kaua kui jaksan. Tean, et ta jookseb algust natuke rahulikumalt ja lõppu kiiremini.

Kas jooksuga oli plaan tõusta parimaks eestlaseks?

Teadsin, et see võimalus on. Aga Janek Budapestis näitas, et kui on vaja joosta, siis ta jaksab. Arvasin, et rünnata on vaja, kuid ei uskunud, et Janekile ära teen. Ma ise taha ei näinud, aga jutu järgi läks tal lõpus jalg raskeks. Kuid ta kannatas ilusasti lõpuni ära.

See kolm punkti on natuke naljakas. Bahama poisi [Ken Mullingsi] ja Skotheimiga surusime kätt ja panime kümme eurot vahele, kes kellele odaviskes ära teeb ja mul jäi nende mõlemaga ka kolm punkti vahet.

Kas olümpia kuues koht on hea tulemus?

Kindlasti on, väga kõva. Olümpiahooajal on kõik tippvormis. Varem ma poleks osanud sellest unistada. Aga seekord jääb lihtsalt natuke mõru maitse suhu. Andsin alguses ja teibaga palju punkte ära. Kuid tuli ka rekordeid ja plusspunkte. Potentsiaal ainult kasvab.

Kui terve võistluse lõpuks oled?

Praegu on 1500 meetri jooksu adrekas sees. Kümnevõistluse ajal saadud valud on maha joostud, aga eks näis, mis tunne homme on.