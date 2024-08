FOTO Olümpia kümnevõistlejatest tehti ajaloo üks kihvtimaid spordipilte

Olümpiakulla võitis 22-aastane norralane Markus Rooth 8796 punktiga. Kui esimene tähistamine oli peetud, siis paluti kõigil kümnevõistlejatel peasirgele selili visata. Rooth ütles, et tema jaoks oli plaan esmajoones mõistmatu.

«Ma lihtsalt lamasin seal ja mõtlesin, et see oli ikka fantastiline. Ma olin üsna väsinud ja arvan, et ei saanud ikka veel täiesti aru, mis oli juhtunud,» jutustas Rooth Norra ringhäälingule (NRK).