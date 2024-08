Inimesed on kahelnud alžeerlanna soos. Rahvusvahelise Poksiliidu (IBA) president Umar Kremljov ütles mulluse MMil ajal Venemaa agentuuriga TASS suheldes, et mitmeid poksijaid (sealhulgas Khelif) ei lastud MMile võistlema, sest nad põrusid geenitestil. «Selgitasime geenitestide tulemusel välja mitmeid sportlasi, kes püüdsid oma kolleege petta ja andsid end üles naistena. Testide tulemused tõestavad, et neil on XY-kromosoomid. Need sportlased eemaldati võistluselt,» rääkis Kremljov.