PM PARIISIS Peeter Olesk: kui silm veel seletab ja käsi täpne on, võib kümme olümpiat ära teha!

Kas mentaalne fookus saab kaduda keset seeriat, sekundikümnendikega? «Jaa, see on väga lihtne. Plõks – on; plõks – ei ole. Kui ei suuda seda hoida, siis ongi vead kerged tulema. Mentaalse fookuse olemasolu korral on puhas sisekümne värk,» vastas Olesk.

«Pärastlõunal läksin vabamalt peale, tegema seda, mida Peeter tahab trennis teha ja üleüldiselt teha. Nii on palju lihtsam ja loomulikult tuleb paremini välja.»

Peeter Olesk Pariisi olümpiamängudel Chateauroux' lasketiirus. Olümpiakiirlaskmises tuleb viieseid seeriaid lasta kord 4, kord 6, kord 8 sekundiga. Foto: Tairo Lutter

Vaimne pool Oleski hinnangul eraldi harjutamist ei vaja, sest elu ise annab võimaluse seda teha. Ta nimetas end väga tahasihoidlikuks ja introvertseks inimeseks, kellele iga suhtlus tähendab omaette vaimutreeninguks.

Nagu Olesk märkis, tekitas olümpia sarnaselt paljudele tekistele sportlastele temaski kerge ärevuse. Mis sest, et ta on juba oma kolmandatel mängudel. «Siin on tähelepanu teistsugune. Tavaliselt ei ole meil tiirudes nii palju pealtvaatajaid. Vabatahtlikud suunavad sind siin igal meetril. See kõik annab sellele võistlusele tähtsuse. Tore, et niisugune üritus on olemas, eriti, kui see õnnestub.»

Kui mõnigi sportlane lõpetab Pariisi mängudega karjääri ja paljud ei tea veel, kas hakkavad valmistuma nelja aasta pärast peetavateks Los Angelese mängudeks, siis Oleskil on asi selge.