PM PARIISIS Valuvaigistikokteilid, teibid, elektriravi jne ehk Kuidas sai Õiglane vigastuse kiuste olümpial särada

30-aastane vändralane lendas elu esimesele olümpiale olukorras, kus vasaku jala põlvemured olid tema ettevalmistust oluliselt seganud. Hüppealade praktika põhimõtteliselt puudus. Sellele vaatamata kogus Õiglane lõpuks isiklikku rekordit tähistavad 8572 punkti.

«[Arst] Mihkel Mardna ja [füsioterapeut] Risto Jamnes on mind täna nii rõvedalt putitanud, et... Nad on mind elus hoidnud. Loodan, et hoiavad ka homme. Neid kahte tarka inimest olen täna kuulanud,» ütles Õiglane avapäeva järel, reedel.

Võistluse järel ta lisas: «Ma tänan Ristot ja Mihklit, nad aitasid mind 24/7. Tegid kõik võimaliku, et üldse suudaksin jalgel olla.»

Vestlustest on läbi käinud märksõnad: «kommid» ja «valuvaigistikokteilid». Postimehe vestlusest Mardnaga selgus, et taustal käis pidevalt vilgas töö.

Täpne plaan

«Väga detaili ei tahaks minna, aga tegemist on hüppajapõlvega. Häda on selles, et see on ka tema tugi- ja tõukejalg. See põlv saab kümnevõistluse käigus rohkem koormust kui teine,» avas Mardna tausta.

«See, et saime ta kamba peale korda sätitud, valuvabavalt võistlema, ei tähenda, et oleksime ta terveks ravinud. Võtsime lihtsalt sümptomid maha. See ei ole jätkusuutlik. Ta peaks nüüd võtma aja maha, et põlv reaalselt korda saada.»