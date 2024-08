Olümpial Seine'i jões ujunud triatleet viibib haiglas

Pariisis peetakse triatloni ujumisdistants Seine'i jões. Prantsusmaa ametivõimud on kulutanud rohkem kui 1,4 miljardit eurot, et puhastada jõge, milles pole tohtinud ujuda ligi sada aastat.

Kaks päeva enne olümpia meeste triatloni algust teatati, et Seine'i jõe reostus sundis ära jätma pühapäevaseid olümpiatriatleetide ujumistreeningud. Michel võistles 31. juunil olümpia naiste triatlonil ning saavutas 51 võistleja seas 38. koha.

Pärast võistlus jäi Michel haigeks ning ta viidi haiglasse. Pärast arstliku kontrolli selgus, et Belgia sportlane oli nakatunud kolibakteriga. «Belgia triatleetid ei osale homme olümpia teatetriatlonis. Nad peavad loobuma, sest Claire Michel on nakatunud kolibakteriga, põhjuseks on tõenäoliselt reostunud Seine,» kirjutab De Standard.