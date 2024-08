PM PARIISIS Crețu ja Sloveenia olümpiaunistus lõppes, kuid seda püstipäi

Poola survestas meid serviga korralikult: Leon virutas sealt vahepeal kolm-neli punkti järjest ja sai seeriad teha. Kui meil oli võimalik tema vastuvõtust ise rünnata, siis see tuli isegi välja, aga te nägite ju ise ka. Viimases geimis olime meie täpselt samamoodi pealtvaatajad. Selle võimu ja kiiruse juures polegi midagi teha. Lihtsalt loota, et vastane ise eksib.»

Täna tuli mängida ka paljude Poola fännide ees. Kui palju see teid võis mõjutada?

Teil jääb koondisega selja taha pikk suvi…

«Ei, eelmine suvi oli pikk, see on täiesti okei suvi.»

… okei, aga sellest suvest rääkides, siis kuigi medalit ei tulnud, siis kui rahul kuttide üle olete?

«Juba siia jõudmine oli meie jaoks medali hinnaga, sest oleme väikseim riik ajaloos olümpiamängude võrkpalliturniiril. Rääkimata sellest, et see oli meie jaoks esimene kord, kui siia jõudsime.

See on tõesti midagi, millest see põlvkond oli pikalt unistanud ja nad töötasid selle nimel meeletult. Tõesti. Kui vanemate meestega räägite, siis mõistate, mida nad selle nimel ohverdasid. See on põhjus, miks neid nii väga austan ja miks ka Sloveenia inimesed neid austavad.