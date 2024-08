PM PARIISIS Kõigest kolme takistusega piirdunud Relander: nelja aasta pärast võtame revanši!

Kuigi Relanderi hinnangul oli Pariisi olümpia rada neile Experdiga heal päeval realistlik väljakutse, oli see siiski ka raskem nendest, millega varem MK-etappidel ja teistel võistlustel kokku puututud.

«Ikkagi olümpiamängude parkuur!» sõnas ta ning läks seejärel Eesti ajakirjanike palvel ka veidi nüanssidesse. «Paberil ei näegi see võib-olla nii raske välja, aga siinsed takistuste vahed on üles ehitatud väga tehniliselt. Kui MK-etappidel on sul tihti aega maa ja ilm, et järgmisele takistusele peale minna, siis siin seda pole. Hobune peab kohe sõna kuulama ja ka ise kaasa mõtlema. Samas on rada tehtud väga värviliseks, mistõttu tulevad paljud asjad hobusele nii-öelda pimeda nurga alt.»

Pariisi olümpia takistussõit, My Relander Foto: Karli Saul / EOK

Kuigi Relanderil jäi katkestamise tõttu olümpiadebüüdist suhu veidi mõru maik tundis ta siiski uhkust, et üldse Pariisi jõudis. «Juba see oli ju ajalugu!» toonitas ta veel kord. «Väga paljud on öelnud, et takistussõidus Eestist olümpia jõudmine on võimatu, kuid suutsime seda!»

«Ma väga loodan, et see teeb ukse lahti ka teistele sportlastele ja eriti noortele, et nad julgeksid unistada. Miski pole võimatu! 25-aastaselt ratsaspordis olümpiale jõuda on väga haruldane, seda enam, et naisena. See tähendab väga palju, et me tegime selle esimese sammu ja loodame, et nüüd tuleb mitu olümpiat veel,» kiikas Relander optimistlikult juba ka Los Angelese mängude suunas. «Nelja aasta pärast on vaja revanš võtta. Loodame, et siis on ka medali aeg.»

Kõige lõpetuseks aga tunnustavad sõnad ka tegeliku olümpiakangelase Experdi kohta, kes täna, tõsi küll, ebaõnnestus. «Sellest on kahju, et nii läks, aga hobune on siiski väga tubli ja see, et ta nii kaugele jõudis, tähendab väga palju. Sportlasena jääb muidugi natukene kripeldama, et ei saanud tugevat tulemust teha, kuid hobuse üle olen väga-väga uhke, sest keegi ei uskunud, et ta üldse nii kaugele jõuab,» lõpetas Relander virtuaalpatsutusega.

Takistussõidu finaali pääsemiseks tulnuks Pariisi olümpia parkuur läbida ühe eksimuse (loe: nelja karistuspunktiga) ja ajaga 73,42. 73 ratsutajast sai tulemuse kirja 66: kuus tükki katkestas hobuse tõttu, üks võeti maha liiga rohkete eksimuste tõttu.