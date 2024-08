PM PARIISIS Heiki Nabi: tagantjärele targana oleksin läinud teistmoodi maadlema

Kui selgub, et tänasega tema olümpia lõppes, ei rutta Nabi sportlasekarjääri lõppenuks kuulutama. «Tuleb rahulikult mõelda, mis on järgmised väljakutsed. Kas see on sport või mitte? Kas see on spordiga kuidagi seotud tegevus või mitte? Sportlasetee ettevõtmine, kannatuste läbitegemine on päris metsik. Seda ei saa välistada, aga eks see ole paras pähkel. Loobumine peab aga olema läbimõeldud, et pärast ei saaks öelda, et tegin midagi valesti.