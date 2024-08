PM PARIISIS Janek Õiglane putitati olümpiakõlbulikuks: paranemine võtnuks kuus kuud, mul oli kuus nädalat

Mis te arvate, kas hakkate kunagi arvutama ka, kui vaatate Pariisi protokolli? Viies koht – äkki oleks kuidagi pronksini jõudnud?

Kindlasti ei hakka. Isegi kui keegi küsib, et olid neljas pärast odaviset, oleks võinud medalile minna... See on sama nagu Londoni MMil: oh, oleks Kevin [Mayer] ajanud teivashüppe kolmandal katsel algkõrguse maha.

Ma pole kunagi mõelnud, et oleks medali võtnud. Reaalselt tuletas keegi mulle vist ühe korra meelde, siis mõtlesin, et jah, see oleks päris imelik olnud 8300ga pronks võtta. Aga usu mind – see on viimane asi, millele mõtlen, et oleks võinud olümpial medali võtta.

Ma mõtlesin, et sellise summaga tuleb umbes kaheksas koht. Ma ei arvanud, et ma võiks isegi sellist summat teha. Mu eesmärk oli kümnes koht, aga et suutsin isikliku rekordi ja viienda koha teha – see on minu jaoks rohkem kui medal! Seda on imelik öelda. Aga sellepärast pisaraid ka valasin.

Pariisi olümpia kümnevõistlus oli kõige ehedamas mõttes spordi võlu. Paika pidas ka kümnevõistlejate klišee ka: kõik kümme ala peab läbi tegema. Sellist teivashüpet pole me kunagi näinud. Kolm nulli. Isegi legendilt Warnerilt. Roothi ei ennustatud olümpiavõitjaks.

Just, legend, ja kes on tiitlivõistlustel olnud nii stabiilne. Aga see ongi asja võlu. Kümnevõistluses on kümme võimalust käkki keerata.