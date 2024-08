Olümpiavõitja pühendab kuldmedali sõjas langenud Ukraina sportlastele

Kui Venemaa täieulatuslik rünnak Ukrainale 2022. aasta veebruaris algas, siis pakkis Mahutšihh oma asjas autosse ja lahkus koos treeneri Tatjana Stepanovaga kiirustades riigist, jättes maha oma pere. Tal kulus kolm päeva, et läbi Ungari põgeneda Belgradi, mille jooksul tuli taluda mürskude pauke ja tulistamist ning kohutavat hirmu.

Sellest ajast peale on ta oma treeninguid viinud läbi igalpool mujal peale Ukraina. Ta on pikemat aega viibinud paljudes Euroopa riikides, nende seas ka Eestis, aga ka näiteks Portugalis, Poolas, Saksamaal ja Belgias. Ta on sportlane ilma koduta, kuid mitte ilma rahvata

«Ma esindan Ukrainat ja iga medal on oluline. Tahan näidata inimestele, et me ei anna kunagi alla ja võitleme lõpuni. Ma võistlen oma rahva eest. Lõpuks tegin selle kuldmedaliga oma riigi kergejõustiku ajalugu,» vahendas Mahutšihhi sõnu insidethegames.biz.

Olümpiatiitli võitmine Stade de France'il oli Mahutšihhi jaoks isiklik motivatsioon mitte ainult sportlikust vaatenurgast, vaid ka seetõttu, et ta soovis natukenegi rõõmu oma kaasmaalastele, kes elavad sõjast räsitud riigis.

«Medal on tõeliselt väärtuslik, kuid tegelikult on oluline see, et venelased on tapnud palju inimesi, sealhulgas ligi 500 Ukraina sportlast, kes on selles konfliktis juba hukkunud ega saa kunagi võistelda, tähistada ega tunda seda võiduõhkkonda,» selgitas ukrainlanna.

Pärast kodumaalt pagemist enam kui kaks ja pool aastat tagasi on ta võitnud olümpiakulla, kaks MM-tiitlit, neli EM-kulda ja paar kahvatumat karva medalit teistelt tiitlivõistlustel. Mullu juulis Glasgows, püstitas ta ka uue maailmarekordi 2,10.