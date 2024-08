PM PARIISIS 3x3 ei ole enam korvpallilaadne toode. Kulla toovad koju tippmängijad

Algas oranž rõõmutants, ja on paras aeg selle osalistele otsa vaadata.

Worthy De Jong on 36-aastane kauaaegne Hollandi saalikorvpalli koondislane. Tema valusat viskekätt on saanud tunda ka Eesti koondis. Ta pidas riigi koondise eest 118 mängu, sealhulgas 2015. ja 2022. aasta EM-finaalturniiridel. Neist viimasel viskas ta mängus keskmiselt 16,4 punkti. Pärast seda siirdus ta 3x3-korvpalli ning oligi see viimane pusletükk, kes aitas Tokyo olümpia 5. koha vahetada nüüd Pariisis kulla vastu.