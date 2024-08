Üheksanda maailmarekordi teinud Duplantis: raske on aru saada, mida ma just läbi elasin

Säärane domineerimine on tekitanud küsimuse: kas see tuleb alale kasuks või annab surmava hoobi? Teivashüppe jaoks on suurepärane, et on olemas selline mees nagu Mondo (Armand Duplantise hüüdnimi – toim). Kas [Sergei] Bubka ajal suri teivahüpe välja? Ei olnud ju päris nii.

Mulle endale tundub, et pigem on huvi ala vastu kasvanud. Kõik tahavad minuga äkki rääkida teivashüppest. Enne Mondo tulekut ei rääkinud sellest eriti keegi,» arvas Rootsi raadio ekspert ja endine teivashüppaja Miro Zalar.

Expresseni ajakirjanik Tomas Pettersson kirjutas, et inimvõimete piire nihutav sportlane on alale ikkagi positiivne reklaam. «Piire murdva ja tiitel tiitli järel võitva ning end pidevalt proovile paneva sportlase jälgimises on midagi äärmiselt põnevat. Me tahame kõik seda näha.

Tahame näha, kui kõrgele ta jõuab. Tahame näha, kui palju ta võita suudab. Ja muidugi, me tahame näha ka päeva, mil ta troonilt tõugatakse. Armand Duplantis ei tapa seda spordiala. Praegu on tema see, kes sellele elu annab,» kirjutas Pettersson.

Miks esindab USAs sündinud Duplantis Rootsit? Kuidas on aga läinud nii, et USAs Louisianas Lafayette’is üles kasvanud 24-aastane Duplantis esindab sootuks Rootsit? Duplantise isa on ameeriklane ja ema rootslanna ning koduseks keeleks kujunes inglise keel. Kui Duplantis hakkas enda talenti näitama, oli tarvis otsustada, mis riiki ta esindama hakkab. Louisiana ülikoolis käinud Duplantis soovis esialgu esindada USAd. Oluliseks muutujaks sai aga toonane Rootsi noortekoondise treener Jonas Anshelm. Armand Duplantise vanem vend Andreas Duplantis oli samuti teivashüppaja ning esindas Rootsit. Nii tekkiski Anshelmil idee meelitada ka noorem vend Skandinaavia riigi koondisesse. Esimese pakkumise esindada Rootsit saatis Duplantis pikalt. Siis võttis aga Anshelm ette Duplantiste isa Gregi, kellele ta tegi pakkumise, millest oli raske loobuda. «Ma mainisin neile, et oleksin väga õnnelik, kui Greg hakkas meie rahvuskoondise treeneriks. Mõni nädal hiljem Greg helistas mulle ja ütles, et teeme ära,» on Anshelm meenutanud, kuidas kergejõustikutäht hakkas USA asemel hoopis Rootsi värvides võistlema.