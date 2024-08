PM PARIISIS Olümpiafinaalis õigust mõistnud Eesti kohtunik: ka meie tahame saada kõige suuremaid mänge!

Määramisi liiga pikalt ette ei öelda. Rahvusvaheline alaliit soovib kohtunike nimed hoida võimalikult pikalt salajas, et mõnel riigil-mängijal ei tekiks kiusatust hakata neid mõjutama. Tõsi, kokkuleppemänge on sulgpallis üliraske teha, sest vaidlusaluseid olukordi ei teki just palju. Enamasti on need seotud küsimusega, kas pall kukub väljakule või auti, kuid teisteltki spordialadelt tuttav kullisilm lahendab vaidlusi ka sulgpallis. Kiire tempoga paarismängudes on tähtis roll servikohtunikul, kes peab jälgima, et pall ja reket oleksid pallimise ajal õigel kõrgusel.