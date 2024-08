VIDEO Valitsev olümpiakuld Chopra kiitis Magnus Kirti

«Minu eesmärk finaalis on keskenduda tehnikale, teha hea vise ja jääda terveks,» lisas ta.

Võistlustingumuses on siiani olnud väga head. «Kõik oli hästi, aga päike läks ka ära ja minu jaoks oli natukene külm. Mulle meeldib võistelda, kui on kuum ilm,» rääkis odaviskaja.

«Ma tean ka Eesti odaviskajat Magnus Kirti, ta on minu sõber. Mul on kahju temast nende maailmameistrivõistluste pärast, kus ta enda õlga vigastas. Ta on hea odaviskaja,» lõpetas Chopra.