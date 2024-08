PM PARIISIS Mägi tiimi varjatuim liige on tõkkesprinterilt õppinud rohkemgi, kui ise talle andnud

Kuidas füsiona karjääri teha?

Arvestades, et Priit Mein on olnud viis aastat maailma absoluutsesse tippu kuuluva Rasmus Mägi füsioterapeut, siis kas see on miski, mis ka tema CV-le juurde annab? Mein muigab ja vastab: «Ennekõike loevad siiski käed ja see, mida päriselt teed.»

Tõsi, teatud «abi» Mägi juures tegutsemisest siiski on, sest nii puutud kokku rohkemate ja kõrgetasemelisemate inimestega. «Nõnda on minugi laualt läbi käinud erinevaid inimesi, aga pigem käib see niipidi, et minu töö peaks talle meelde jääma ja seejärel võtab sportlane minuga ühendust,» jätkab Mein.

Ühesõnaga, põhiline «lobitöö» käib ikkagi käte abil, kuid nagu teine Eesti füsioterapeut Indrek Tustit on näidanud, on nõnda võimalik ennast Maarjamaalt maailma masseerida küll.