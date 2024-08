Pariisis kulla võitnud ujuja kolis olümpiakülast parki magama

Itaallane kurtis, et olümpiakülas, kus enamik sportlasi on majutatud, on öösel ja pärastlõunal raske magada. Küla tingimuste kohta on esitatud palju kaebusi. Saudi Araabia sportlane Husein Alireza nägi Cecconit pargis magamas ja postitas sellest video sotsiaalmeediasse.

«Seal ei ole konditsioneeri, seal on kuum, toit on halb. Paljud sportlased lahkuvad sel põhjusel. See ei ole vabandus, aga see on reaalsus ja mitte kõik ei tea seda,» sõnas Cecconi, kes magab oma kodus alati pärastlõunal, kuid olümpiakülas on see müra ja kuumuse tõttu võimatu.