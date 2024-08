Tühjade pihkudega jäänud Ingebrigtsen: läksin liiga rutakalt peale

Pärast finišit vaatas Ingebrigtsen, kuidas Hocker tema kõrval USA lipuga juubeldas. «Olin veidi šokis, kui nägin, kui kiiresti me jooksime. Püüdsin siis natuke rahuneda, aga teisel ringil jooksin peaaegu sama kiiresti. Ma ei suutnud seda piisavalt piirata, et see õnnestuks. See on suur pettumus,» rääkis Ingebrigtsen väljaandele VG.