PM PARIISIS Hoolealused poolfinaali tüürinud Rivo Vesik: minul on närvid läbi, olen olümpiaga kolm kilo alla võtnud!

Rivo Vesik Pariisi olümpiakülas. Foto: Tairo Lutter

Võimaliku medali kohta küsides märkis Vesik, et raha ta selle eest ei saa ning Eestis ei pea keegi kadedaks muutuma! «Šveitsis on süsteem teistsugune. Seal ei maksta medalite eest preemiaid. Süsteem on üles ehitatud nii, et antakse võimalus medali nimel paremini tööd teha sellega, et enne võistlust saad toetust rohkem. Ja kui medali võidad, siis ei saa sa midagi.

Iseenesest see süsteem meeldib mulle, sest tekitab noortele suuremad võimalusi teha trenni ja midagi saavutada. Mitte see, et nüüd pean jõudma sinnani ja siis saan miljoni. Aga kuidas ma sinna jõuan? Pooled ei jõuagi, poole löövad käega. Selles suhtes on hea süsteem.»

Vesik kinnitas, et tema tiim on saanud olümpiaks valmistuda täpselt soovitud moel. Üht mängijat tabas küll väike vigastus ja kaks turniiri tuli vahele jätta, aga võib-olla see oligi hea ja nüüd olümpial ollakse värskemad.