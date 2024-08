Austraalia olümpiakoondise sportlane on Pariisis vahi all

Sportlase nime pole avalikustatud, kuid Austraalia Olümpiakomitee AOC tegi kolmapäeva hommikul avalduse vahistamise kohta. «AOC kinnitab, et 6. augustil Pariisis vahistatud Austraalia maahokikoondislane on vahi all. Süüdistusi ei ole esitatud. AOC jätkab järelepärimisi ja toetab meeskonnaliiget,» ütles kõneisik.