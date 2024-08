PM PARIISIS Kuidas ma olümpial käisin ja mitte midagi aru ei saanud

Mõte vettehüppeid näha hakkas mu peas idanema siis, kui selgus, et see on üks väheseid alasid, mida Duo Media üle ei kanna. Põhjuseks kõige lihtsamalt öeldes see, et Eestis lihtsalt pole inimest, kes seda ala rahvale selgitada oskaks (loe pikemalt allpool olevast lisaloost - K.J).

Kuigi selle selgituse peale võib parastada, et miks see kommentaator üldse vajalik on: pange ala lihtsalt televiisorisse ja las rahvas vaatab, siis olles vettehüppeid nüüdseks tund aega koha pealt jälginud, võin kinnitada: asjatundlik kommentaar on selle ala puhul lihtsalt hädavajalik.

Sellest, et jalgpallis tuleb lüüa pall väravasse ja golfis auku, saab aru igaüks. Nagu mõistab kõrvalise abita ka seda, kes hüppas kergejõustikuareenil parasjagu kõrgemale või kaugemale. Aga vettehüpetes…

Kolm pead ei olnud ikka kolm pead

Juhuse tahtel sain vettehüpete naiste kolme meetri võistlusele minnes kokku ka kahe teise Eesti ajakirjanikuga, kes meie jaoks eksootilist ala vabast ajast uudistama tulnud. Ja nagu pärast paarisekundilist mõtetepõrgatamist selgus, olime kõik täiesti puhtad lehed.

Ometi ei lasknud keegi meie triost ennast tabula rasa’st häirida, vaid võtsime Pariisi Aquatics Centeri viimases reas kohad sisse, asjalik nägu ees. Või siis oli see kissitav nägu, sest kõige teravam vaatepilt sealt distantsi tõttu ei avanenud.

Vettehüpetest oli väga keeruline aru saada! Foto: Hannah Mckay/Reuters/Scanpix