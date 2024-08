Rasmus, sa oled kolmandas olümpiafinaalis. Mis praegu peast läbi käib?

Anna veel korra see!

Sa oled kolmandas olümpiafinaalis!

Just. Jah. Olgugi, et lootus, ootus ja võimalus oli, siis kui mõelda tõesti, et kaheksa aastat olümpiafinaale. Ja 75 protsenti kordadest olen olümpiafinaali jõudnud. Sellise nahavärvi, sealt, kus ma tulen ja millest olen läbi käinud... Päris äge teekond!

Kui suur on kergendus?

Sellega on nii, et finišijoont ületades on esimene emotsioon kindlasti kergendus. Aga siis juba tiksub kuklas, et tegelikult on üks jooks veel. Ma ei lähe seda kindlasti kuidagi kergemalt või teistsuguse fookusega tegema. Lihtsalt arvan, et finaalis on mõningaid kõrvalisi – või muremõtteid vähem. Poolfinaalid on alati rasked.

Ühest küljest tead, kui olulised need on. Teisest küljest proovid ennast välja lülitada. Et mis kõik sellest sõltub. Paraku käib olelusvõitlus. Aga superhea meel, et selle enda kasuks täna jälle ära kallutasin.

Rasmus Mägi (vasakult kolmas) tuli lõpusirgele viimaste seas, aga vajutas siis gaasi põhja! Tairo Lutter

Tribüünilt paistis jooks ärev. Kuidas oli rajal?

Mul oli ärev korraks viiendal tõkkel, kus jalg oli natukene raskem kui lootsin. Pärast seitsmendat [tõket] läksin 14 sammu peale, see polnud plaanitud.

Järgmine ärev moment võib-olla – aga samas oli enda jaoks selgeks mõelnud, et igal juhul tuleb jooneni joosta. Lõpp klappis. Tundsin dünaamika ära. Mehed olid pigem end mõnevõrra ammendanud. Teadsin, et kui oma lõpus ära teen, siis kellegi saan ikka kätte.

Liiga palju ei mõelnud. Aga juba stardipakkude taga on ärev olla. Ja võib-olla eelmisel õhtul. Terve päev on ärev.

Jalg oodatust raskem. Kas midagi jäi tegemata?

Ei usu, et midagi jäi tegemata. [Vahepealsete] päevade käiguga olen rahul. See lihtsalt käib olümpia olustiku ja poolfinaalide juurde. Ega keegi polnud täna supervärske jalaga. Igaühel on omamoodi pinge. Favoriidid on justkui kohustatud edasi saama. Teised mehed justkui kohustatud üllatama. See mõjutab koju närvisüsteemi ja see omakorda lihaseid. Ei olnud hullem enesetunne kui tavaliselt poolfinaalides. Aga polnud ka super.

Nüüd siin olles – vahet pole. Tean, et finaaliks on enesetunne parem.

Kaks päeva finaalini. Mis ees ootab?

Puusalt öeldes: täna natukene pikem lõdvestus. Arvan, et homme oleks mõistlik võtta isegi täiesti puhkepäev. Võib-olla reede hommikul kerge hommikuvõimlemine või soojendus. Arvan, et siia vahele on vaja puhkepäeva.

See, et jooksud on esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel... Muutsime oma treeningkava kuskil veebruari keskel Aafrika laagris just seda ajakava arvesse võttes. Kuna olen harjunud aastaid suhteliselt rutiinselt treenima, siis see oli suur muutus. Aga selle muutuse eesmärk oligi – eeldusel, et eeljooksus end päris kõike ei pea andma –, et poolfinaalis oleks head võimsust ja võimekust. Arvan, et see muutus oli õigustatud.

Paar töönädalat olümpial hakkavad ajakirjanikule võib-olla mõjuma, aga tundub, et sul võiks olla medalivõimalus. Kuidas endale tundub?

(Mõtleb mitu sekundit.) Mina tunnen. Teie näete. Vaatame. Aga kindlasti. Kolmandat korda finaalis. See on miski, mille peale ma jooksma lähen.

Kuidas paistavad finaali vastased?

Dos Santos võib-olla süüdistab mind natuke selles tänases raskes poolfinaalis. Väga veenvat muljet ta ei jätnud. Aga ma tahaks joosta nii, et mitte üle oma varju hüpata, aga... Aga tean, kus see vari on. Vähemalt sinna väga lähedale.

Kas kõige sportliku juures, mis tuleb ära teha, saad ka olümpiat nautida?

(Mõtleb.) Põhimõtteliselt küll. Aga arvan, et minu nauding vs. tavaline definitsioon... Ütleme nii, et 400 m tõkkejooksu naudingut on rasked kirjeldada. Arvan, et oleme nii eriline liik inimesi. Sellise pingetaluvusega, et täiesti unikaalne. Aga ma hindan seda teekonda igapäevaselt. Iga tund, kui siin olen.

Finaali koosseis (poolfinaalide ajad):

400 m tj poolfinaalide ajad. Kuvatõmmis

Finaal joostakse reede õhtul kell 22.45.