PM PARIISIS Esimesena medalita jäänud Čehi tiim: finaali tase oli hullumeelne, poisid lihtsalt lammutasid

Kristjan Čeh, Anna Maria Orel ja treener Mart Olman. Foto: Tairo Lutter

Samas saavutati olümpiaks viimaste kuude parim vorm. Tõsi, paar päeva varem peetud kvalifikatsioonis piirdus Čeh 64.80ga ja tunnistas, et hea heide jäi närvide taha.

«Ma polnud teda kunagi näinud nii pabinas või närvis. Finaaliks oli esimene emotsioon üle elatu. Oli päriselt õiges kohas ja õigel ajal,» arutles Olman.

«Alati enne suuri võistlusi, ükskõik, millise sportlasega võistlustel olles, oled ikka natuke mures. Aga tegelikult viimane ettevalmistav laager läks meil väga hästi. Selle pealt julgesin pakkuda, et ta on võimeline lõpuni välja olema medalikonkurentsis.»

Orel täpsustas: «Rääksime. Ta on tegelikult olümpial varem käinud. Arvan, et täna närvide taha ei jäänud.»

Kui temal neljas koht hinge kriipima ei jäänud, siis Olmanil veidi küll. «[Juunis] EMil võidetud kuld – väga hea. Tulime olümpiale – eesmärk oli olla paremas vormis kui EMil. See tegelikult õnnestus. Lihtsalt me ei osanud arvata, et tuleb enam-vähem üle 70 heita, et üldse medal saada. Suures plaanis võib rahul olla. Aga neljas koht on spordis kõige sellisem... Kuidas siis öelda: esimesena medalita! Sellega ei saa ju rahul olla.»

Samas tasub silmas pidada, et Čehil on vaatamata 25 eluaastale auhinnakapis juba nii EMi kui ka MMi kuld. Olümpiamedalit on tal aega jahtida vähemalt kaks, miks mitte isegi kolm olümpiat.

«Tal on veel parimad aastad ees. Ta on ainult 25. Tema andis endast parima. See oligi meil kokku lepitud, et ta üritab seda teha. Ja siis vaatab, mis saab. Eelnevad olümpiad olnuks see ju medal. Aga see ei loe. Siin polnud,» sõnas Orel. «Vaatame, mis saab Los Angeleses.»

Pariisi olümüia kettaheite finaal. Foto: Kuvatõmmis