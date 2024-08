PM PARIISIS Medalita jäänud Čeh: kui vaadata, palju tuli heita, et olümpial kolmandaks tulla, siis... pöörane!

Jah, see oli kõigest üks heide ning tema keskmine oli täna 65 meetrit (Stona seeria oli 61.66 - 65.20 - 66.16 - 70.00 - X - X - K.J.), kuid kui oli vaja, siis ta ikkagi näitas, et temas on see olemas. Ta tegi pika heite, kui ta pidi seda tegema.

Arvan, et keegi väga ei arvestanud temaga täna õhtul, eriti, mis puudutab esimest viit kohta. Aga need on siiski olümpiamängud: siin leidub alati neid särajaid, keda keegi ei osanud oodata. Tema oli üks selline, kuid ta tuli ja heitis ning täna on ta maailma parim.

Värske olümpiavõitja Roje Stona. Foto: Tairo Lutter

Mis te arvate, kas temast saabki nüüd kettaheite järgmine suurnimi, kes hakkab teiega võistlustel konkureerima või on tegemist pigem ühekordse sähvatajaga?

Ma ei oska sellele vastata, sest ei tunne teda nii hästi. Ta pole tänavu võistelnud just kõige suurematel võistlustel, näiteks Teemantliigas, ja see oli üldse esimene kord, kui tema vastu võistlesin. Seega ega keegi temast väga midagi ei tea. Võib-olla on see ühekordne sähvatus, võib-olla saab temast järgmisel aastal maailmameister – eks näis, mis tulevik toob.

Mida tänane võistlus üldiselt kettaheite kohta ütles. 20 aastat tagasi Virgilijus Alekna poolt visatud olümpiarekord (69.89) ületati täna lausa kaks korda: tema poja Mykolase (69.97) ja Stona (70.00) poolt?

Kettaheite tase on väga palju muutunud ja on hetkel erakordselt kõrge. Kõrgem kui kunagi varem, mida näitab ka see, et kolmanda koha jaoks oli sul tarvis sisuliselt 70 meetrit heita. Tegemist on erakordselt kõrge tasemega ja tundub, et see on nii veel mitu head aastat.

Selle sajandi olümpiamängue kettaheite esikolmikud 2024 Pariis: 1. Roje Stona 70.00, 2. Mykolas Alekna 69.97, 3. Matthew Denny 69.31 2021 Tokyo: 1. Daniel Ståhl 68.90, 2. Simon Petterson 67.39, 3. Lukas Weisshaidinger (67.07) 2016 Rio de Janeiro: 1. Christoph Harting 68.37, 2. Piotr Małachowski 67.55, Daniel Jasinski 67.05 2012 London: 1. Robert Harting 68.27, 2. Ehsan Hadadi 68.18, 3. Gerd Kanter 67.38 2008 Peking: 1. Gerd Kanter 68.82, 2. Piotr Małachowski 67.82, 3. Virgilijus Alekna 67.79 2004 Ateena: 1. Virgilijus Alekna 69.89, 2. Zoltán Kövágó 67.04, 3. Aleksander Tammert 66.66 2000 Sydney: 1. Virgilijus Alekna 69.30, 2. Lars Riedel 68.50, 3. Frantz Kruger 68.19