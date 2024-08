PM PARIISIS Jamaicalasest kettavägilane šokeeris kullaga ka kodumaa ajakirjanikke

Mis saab teist edasi? Kas te jätkate nüüd ikkagi kettaheitega või proovite Ameerika jalgpallis läbilööki? (Stona kutsuti aprillis NFLi meeskondade poolt treeningutele, kuid draft’is teda (veel) ära ei valitud – K.J.)

See on väga hea küsimus! Ma jätan sellele hetkel vastamata, vaatame, mis tulevik toob. ( I'm going to sleep on it. I'm going to see what happens – K.J.)