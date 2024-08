VIDEO Olümpiafinaalis kukkunud ja teadvuse kaotanud jooksja viidi haiglasse

Pariisi olümpiamängude meeste 3000 meetri takistusjooksu finaalis viimasel ringil kukkunud Etioopia jooksja Lamecha Girma kaotas õnnetuse tagajärjel teadvuse ja ta toimetati haiglasse. Tema lähikondlased on kinnitanud, et Tokyo mängudel samal distantsil hõbeda võitnud mehe seisund on stabiilne ja tema elu pole ohus.