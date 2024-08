PM PARIISIS Suur korvpallipäev: kaitse toob tiitleid! Prantsusmaa murdis maailmameistrid ja purjetas olümpiafinaali

Edu kasvatab edu. Kui Wembanyama pealtnäha lootusetust olukorrast Schröderi kaugviske blokeeris, sopsas teisel seni (rünnakul) ebakindlalt esinenud Frank Ntilikina. Prantslased said ette 66:53. Kuigi mängida jäi veel 6.51 sai nende kahe momendiga sakslased peaaegu murtud.