PM PARIISIS Suur korvpallipäev: legendid vedasid USA raskest seisust olümpiafinaali

Teine poolaeg algas üsna sarnases rütmis. Aga siinkohal tuleb ära märkida senise play-off-faasi üks kummalisemaid tähelepanekuid – kohtunikud suhtuvad jooksu reeglisse süüdimatult, seda on otsustatud vaat et ignoreerida… Ühe Joel Embiidi ilmselge rikkumise järel karistati vihastanud Pešicit ka tehnilise veaga. See tähendas USA-le üht lisapunkti.

Ent mängu juurde naastes… Vaikselt tundus, et USA hakkab mängu enda kätte saama. Serbia tagumistel riputi hammastega küljes, pika mängujuhina tegutsev Jokic sai palli korvist järjest kaugemale. Edu kahanes korraks kuuele.

Kuid mäng polnud veel tehtud. Kui tabloole särasid 78:67 ja 7.29, sai Jokic täiesti vabalt kolmest visata. Mööda. 14-punktilise edu asemel jõudsid jänkid mõne minutiga 84:84 viigini. Põllul oli kogu raskekahurvägi: Curry, Devin Booker, Kevin Durant, James ja Embiid. Rünnakul on need mehed igal juhul meeletult andekad, aga pingutama hakati ka kaitses. Serbial oli raskusi, et saada korralikult viskele.