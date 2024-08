PM PARIISIS Suur korvpallipäev: USA on olümpia poolfinaali viimase veerandi eel 13ga taga!

Teise poolaja esimesed minutid kujunevad väga oluliseks. Kui serblased peavad USA survele vastu – võib mürki võtta, et agressiivsuse tase kasvab oluliselt –, siis võivad nad täna midagi ilusat korda saata.

Teine poolaeg algas üsna sarnases rütmis. Aga siinkohal tuleb ära märkida senise play-off-faasi üks kummalisemaid tähelepanekuid – kohtunikud suhtuvad jooksu reeglisse süüdimatult, seda on otsustatud vaat et ignoreerida… Ühe Joel Embiidi ilmselge rikkumise järel karistati vihastanud Pešicit ka tehnilise veaga. See tähendas USA-le üht lisapunkti.