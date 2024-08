PM PARIISIS Jamaicalasest üllatusmees võib juba sügisel ketta igaveseks ajaks riiulile tolmu koguma panna

Elu unistus täitus

Kuniks nüüd Pariisis põrutas 70 meetrit ja krooniti olümpiavõitjaks. «Ma ei saa aru, mis praegu toimub. Ma ei usu, et see on mulle veel kohale jõudnud, aga see on suurepärane tunne. See on miski, milleks olen terve elu valmistunud ja unistanud, aga tulla siia ja see päriselt ära teha – see on üks paremaid tundeid elus. See on parim päev!» sõnas õnnejoovastuses Stona kolmapäeva öötundidel meediaalasse jõudnuna.

Kui paljude jaoks tuli tema 70-meetrine, olümpiarekordit tähistav heide üllatusena, siis mehe enda jaoks mitte. «See ei üllatanud mind, kuid teadsin, et säärase heite tegemiseks tuleb endast kõik anda. Ma hoidsin kolme vooru järel ju alles seitsmendat kohta, seega polnud mul midagi kaotada ja lihtsalt läksin panema,» lausus võidumees, kes sai enda sõnul kohe heite ajal aru, et sellest tuleb purakas.

«Mu soojenduskatsed polnud väga head, nagu ka esimesed kolm katset – asjad lihtsalt ei õnnestunud. Aga kui [neljandal katsel] pöörded ära tegin ja ketta lahti lasin, siis nägin kohe, et ketas lendab! Ja kui ta maandus 70 meetri joonel, siis mõistsin, et see oli suurepärane heide,» sõnas Stona, kes tõuganud ka kuuli üle 20 meetri.

Sõnum Jamaica spordijuhtidele: hinnakem palun väljakualasid Kuivõrd Stona tõi Jamaicale alles esimese (!) kuldmedali Pariisist, uurisid ajakirjanikud, kas see võiks nende seni varju jäänud sportlastele (loe: jooksjatele) ka indu süstida? «Kindlasti, 100 protsenti,» vastas kettahiid veendunud. «Ma ei kahtleks selles, mis tulemused võivad jooksudest tulla, sest neid on veel väga palju ees. Usun, et nad esinevad väga-väga hästi.» Roje Stona on esimene jamaicalane, kes kergejõustiku väljakualal olümpiavõitjaks tulnud. Foto: Tairo Lutter Kui tollele küsimusele vastates oli Stona viisakas ja poliitkorrektne, siis teiste küsimuste juures kumas väljakumehe kibestumus siiski läbi. «Tundsin, et täna nautisid kõik, ka fännid, võistlust väga, mispärast leian, et väljakualad peaksid [Jamaical] rohkem tähelepanu saama. Tõsiselt ka. Kui ma millegi sellise kohta loen, on see lihtsalt demotiveeriv,» vastas Stona, kui talt uuriti, mis emotsioone tekitas temas tõik, et järgmisel aastal olümpiavõitja Michael Johnsoni poolt ellu kutsutaval suure auhinnafondiga võistlusel ühtegi väljakuala kavas pole. «Meie töötame ja treenime ju kogu aeg samamoodi, kui mitte isegi rohkem. See pole kerge elu. See, mis me teeme, on väga rohkete kordustega, mistõttu tuleb meil enda keha eest palju hoolt kanda. Me kõik näeme meeletult vaeva, kuid praegu tuleb meil paraku hakkama saada sellisel mänguväljakul…» jätkas jamaicalane. «Meie saarel on aegade jooksul nähtud palju heitjaid ja praegu peaksime seda hetke tähistama ja mõistma, et meil tuleks väljakualasid rohkem toetada. Kettaheidet, kuulitõuget, neid kõiki. Jah, jooksualad toovad meile palju tähelepanu, kuid väljakualad on meil samuti tugevad ning silmapiirile tõusnuna peaksime ka rohkem toetust saama,» sõnas Stona veendunult.

Kui nendele ja paljudele teistele küsimustele oli jamaicalasel eile õhtul kohe vastus varrukast võtta, siis sellele kõige tähtsamale jäi ta vastuse võlgu.

Sest kui Stonalt uuriti, mis saab temast edasi: kas jätkab kettaheitega või proovib ikkagi läbilööki Ameerika jalgpallis, vastas ta: «See on väga hea küsimus! Ma jätan sellele hetkel vastamata. Vaatame, mis tulevik toob (I'm going to sleep on it. I'm going to see what happens – K.J.).»

Seega ole näha, kas piltlikult öeldes metsast välja ilmunud mees kaob sama kiiresti ka metsa tagasi või saab temast Aleknade, Čehide ja teiste kõrval järgmine kettaheite suurkuju.