FOTO Kas märkasite? Geenitestil põrunud poksijatele allajääjad on välja mõelnud spetsiaalse käemärgi

Naiste poks on pakkunud olümpiamängudel palju kõneainet: kaks mullu geenitestil põrunud ja MMilt eemaldatud sportlast lubati olümpiale võistlema naiste klassis. Need poksijad on Alžeeriast pärit Imane Khelif ja Taiwanist pärit Lin Yu-Ting. Neile poksiringis kaotanud sportlased on võtnud asjas seisukoha loomingulisel moel.