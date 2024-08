PM PARIISIS Vesiku hoolealused olid ühe punkti kaugusel olümpiafinaalist, kuid...

«Esimeses geimis oli meie serv väga hea, kuid teises kukkus ära ja me ei saanud enam nii palju punkte. Võib-olla ka natukene rumalad otsused, et viimast palli võinuks servida keskelt-keskele, aga see selleks. Need on juba väikesed asjad. Üldiselt oli, et serv kukkus meil ära, ka kolmandas, ning me ei saanud enam punkte,» välkanalüüsis Vesik tagantjärele kohtumist.