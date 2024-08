Geenitestis põrunud naispoksija avas viimaks suu

Venelaste juhtitud Rahvusvaheline Poksiliit (IBA) teatas möödunud aasta toimunud MMil, et mitmed sportlased, kes soovisid naiste konkurentsis võistelda, põrusid geenitestis. «Testide tulemused tõestavad, et neil on XY-kromosoomid. Need sportlased eemaldati võistluselt,» rääkis IBA president Umar Kremljov mullu Venemaa väljaandele TASS.