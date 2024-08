Ajaloolise olümpiakulla võitnud vägilane sai preemiaks kümneid miljoneid

Pakistanis, kus elab enam kui 235 miljonit inimest, algas pärast Nadeemi olümpiakulda täielik võidupidu. See oli selle riigi ajaloo 11. olümpiamedaliks. Seejuures saabus viimane medal 1992. aastal Barcelonas, eelmine olümpiakuld aga juba 40 aastat tagasi Los Angelesist.

Nadeemi premeeritakse kodumaal tohutu summaga. Nimelt on talle lubatud olümpiakulla eest 51 miljonit ruupiat (168 000 eurot). Arvestades, et keskmine kuupalk Pakistanis on 260 eurot, siis sai Nadeemist üleöö väga rikas mees.