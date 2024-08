PM PARIISIS 32 aastat hiljem: Erika Salumäe üht taktikanippi trekisõidus enam ei näe

Pariisi olümpiamängude jalgrattaspordi trekisõiduvõistlused peetakse linnast veidi väljas asuval rahvuslikul velodroomil. Tegemist on aastatel 2011-2014 ehitatud kinnise trekiga, kus on juba kahel korral peetud maailma- ja korra Euroopa meistrivõistlusi. See on kinnite trekk, selle ala tõeline pühamu. Samas kompleksis asub ka Prantsusmaa rattaliidu kontor.