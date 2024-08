FOTO Kvaliteet jätab soovida? USA koondislase olümpiamedal kaotas kõigest nädalaga esialgse ilme

«Vaadake seda asja, see näeb karm välja,» jätkas Huston. «Isegi esiosa hakkab koledaks minema. Ma arvan, et olümpiamedalite kvaliteeti tuleks paremaks muuta.»

Sotsiaalmeediasse postitatud pildilt on näha, et medalile on tõepoolest tekkinud kriimustused ning selle pealmine kiht on hakanud tasapisi maha kooruma.