Verdtarretav olukord! Olümpiamedalist kukkus pressikonverentsil kokku

Kohalikud võimud ütlesid Reutersile, et olümpiamedalist kaotas hetkeks teadvuse, misjärel viidi ta täpsemateks terviseuuringuteks haiglasse. Väidetavalt kannatas Ye-ji olümpiamängudest tingitud stressi ja kurnatuse käes.

Imsili maakonna pressiesindaja ütles väljaandele AFP, et Ye-ji on pärast intsidenti toibunud ja ta viidi üle Jeonju üldhaiglasse. Kim peab haiglas viibima seni, kuni ta on juhtunust täielikult taastunud.