PM PARIISIS Olümpiafinaalis esmakordselt kukkunud Mägi: reede õhtul, prime time'i ajal sellist asja ei tahaks

Kas see oli su viimane jooks? Või su viimane tiitlivõistlus? Kas sinus on veel jõudu, jaksu ja sportlikku viha?

Viimane jooks kindlasti mitte, sest enda teada olen Teemantliiga finaali kvalifitseerunud. Sellest oleks patt loobuda. Selle hooaja üks eesmärk oli kolm finaali, aga mõtetes oleks tahtnud kaela midagi muud kui seda akrediteeringut.

Viimane jooks kindlasti mitte, aga ma proovin sportlasteel vältida naiivsust. Ja tänasel päeval oleks naiivne väita, et ma suudan veel neli aastat nende meestega võidu panna. Kuigi nutisõrmus ütleb, et organism on seitse aastat noorem kui vanus. Fakt on see, et energia saab ühel päeval otsa. Aga ma ei usu, et see juhtub selle hooaja lõpus.

Aga kindlasti on palju läbirääkimisi, sest eeldus on oma meeskonna kooshoidmine, ja et lähedased on valmis jätkama. Oma osa on ka fännidel, kas tiitlivõistlused on Rasmus Mägiga või Rasmus Mägita. Kas sellest on isu täis või mitte.