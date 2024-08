PM PARIISIS Grit Šadeiko: esimese asjana vaatasin, et prantslane oli see, kes kukkus, mitte Rasmus

«Rasmus oli kolmandat korda olümpiafinaalis, mis on legendaarne saavutus! Ta sai siin [Pariisis] finaali ja oli seitsmes!» sõnas endine mitmevõistleja uhkusenoodiga.

Šadeiko ala meenutamine pole siinkohal juhuslik, sest nagu ta ise tunnistas, hakkas tal olümpiafinaali eel kõhus keerama täpselt nagu omal ajal seitsmevõistluse 800 meetri jooksu eel.

«Närveerisin nii väga. Täpselt see 800 m tunne tuli peale,» sõnas ta, kuid lisas seejärel, et enne poolfinaali olid närvid veel rohkem pingul. Sest siis oli kaalul finaali pääs, praegune oli juba puhas boonus. Lihtsalt kahju, et seda boonust realiseerida ei õnnestunud.

Mis meie mehe kukkumist puudutab, siis seda ei osanud Šadeiko kuidagi ette näha. Ei Mägi varasemat ajalugu arvestades – nimelt polnud ta kunagi (!) varem võistlustel kukkunud – ega pärast üheksandalt tõkkelt maha tulemist ja sellele järgnenud samme vaadates.

«Ma nägin lihtsalt seda, kuidas ta tahtis nii väga seda [kõrvalrajal jooksnud] prantslast [Clement Ducos't] ära võtta. Rasmus jättis kogu oma südame ja hinge siia rajale täna ja ma ütlen, ta tundis juba prantslase maitset suus, mis ilmselt segas natukene fookust. Ta tahtis viimast tõket väga kiirelt võtta ja ei teinud asju lõpuni,» sõnas Šadeiko ning avaldas, et esimese hooga ei suutnud ta uskuda, et kukkujaks oli just Mägi.

«Esimese asjana tundus mulle, et prantslane oli see, kes kukkus ja ma ei suutnud aru saada, et see oli Rasmus. Aga jumal tänatud, et ta nii kraps oli, püsti tõusis ja lõpuni läks. [Samuti viimasel tõkkel kukkunud] Jamaicalane [Roshawn Clarke] ei läinudki lõpuni ehk selles mõttes läks olümpia seitsmes koht ikkagi kirja. Okei, aeg ajaks ja kukkudus, aga saavutus on ikkagi eriline,» tunnustas Šadeiko olümpia seitsmendat meest.