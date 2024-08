PM PARIISIS Mis saab Rasmus Mägi karjäärist edasi? «Nutisõrmus näitab, et olen 7 aastat noorem, aga ma pole naiivne.»

32-aastane tartlane läks Pariisi olümpia finaalile vastu mõõdukalt kõrgete ootustega. Lõpuks jäi suure kolmiku – Rai Benjamin, Karsten Warholm ja Alison dos Santos – järel reaalselt püütavaks neljas koht. Selle lootus jäi aga viimase tõkke kukkumisse.

Mägil on täiskasvanute tiitlivõistlustest kogemustepagasis: viis EMi, viis MMi ja kolm olümpiat. Vaid üksikutel kordadel pole ta jõudnud finaali. Pariisis oli meie mehest vanem vaid üks 400 m tõkkejooksja, 37-ne Yasmani Copello, kes piirdus ühe eelringi jooksuga.

Pärast järjekordset olümpiafinaali kinnitas Mägi, et see polnud kindlasti tema viimane jooks. Raudselt on kavas septembri teise nädala lõpus Brüsselis toimuv Teemantliiga finaaletapp, aga ehk muist tänavu veel.

«Sellest oleks patt loobuda. Selle hooaja üks eesmärk oli kolm finaali, aga mõtetes oleks tahtnud kaela midagi muud kui seda akrediteeringut,» analüüsis Mägi eile hilisõhtul.

«See polnud kindlasti viimane jooks, aga ma proovin sportlasteel vältida naiivsust. Ja tänasel päeval oleks naiivne väita, et ma suudan veel neli aastat nende meestega võidu panna. Kuigi nutisõrmus ütleb, et organism on seitse aastat noorem kui vanus. Fakt on see, et energia saab ühel päeval otsa. Aga ma ei usu, et see juhtub selle hooaja lõpus.»