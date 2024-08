PM PARIISIS Taivo Mägi: Rasmus pole elus kunagi varem kukkunud, ka mitte treeningul

Kui heite- ja hüppealadel öeldakse, et sportlane läks viimasel katsel panema, siis kas Rasmus läks samamoodi täna viimasel tõkkel panema. Jõuga konkurente ära sööma?

Kindlasti. See on Rasmuse koht ja trump, kui pärast viimast tõket jääb veel 40 meetrit lõpuni. See on päris pikk maa ning nägime eeljooksudes ja poolfinaalides, et sellega on võimalik palju ära teha. Vaadates ka meeste aegu: [Kryon] McMasterit ja [Abderrahman] Sambat, siis nad jooksid kiiremad ajad kui poolfinaalis. Ehk siis jooks oli iseenesest kiirem, ka Rasmusel.

Seda ei saa me kunagi teada, mis saanuks kui... aga mida kogenud treeneri pilk ütleb. Mis olnuks võimalik?

See stsenaarium, viimase tõkke peale minnes ja sealt maha tulles… eks me võime oletada, aga tõkkele minnes oli sama nagu poolfinaalis McMasteri ja Samba vastu. Seal oli ta enam-vähem sama palju maas ja siis tuli lõpuga järele. 47 [sekundi] sisse oleks aeg kindlasti tulnud, aga esikolmik oli eest.

Aeg 47 sekundi sees oligi tegelikult ju see, mida siia jahtima tulite?

Oleks olnud ju uhke Eesti rekord joosta. Kuidas need kohad sellise juhul jagatuks, ei tea.

Teil on olnud karjääri jooksul tuhandeid õpilasi, praegugi abikaasa Annega sadakond. Te olete jälginud nende võistlusi, olete jälginud Rasmuse võistluse. Kas need on üldse võrreldavad?

Need on ikkagi kardinaalselt erinevad. Samas pole meil [teisi] sellisel tasemel [sportlasi] rohkem olnud ehk niimoodi päris ei saa võrrelda. Siin on see pinge lihtsalt meeletult suurem ja teistmoodi.

See hakkab kerima juba varakevadel, kui tulevad kvaliteetsed treeningud ja esimesed võistlused. Sellest rääkimata, kui hakkad enne EMi kruttima… Siis pead sellest üle saama ja siis enne olümpiat uuesti hakkama kruttima… ega see lihtne pole.

Ehk tegelikult, võite küll olla kolmandat korda olümpiafinaalis, aga need kõik on nii uudsed kogemused?

Jah.

Lõpetuseks, seitsmes koht läks ikkagi protokolli ja see on kõige olulisem!

Eks Rasmus on need asjad läbi mõelnud ja teadis, et olgu aeg, mis on, koht peab minema protokolli kirja. Sest see on fakt. Siis oled ikkagi jooksnud olümpiafinaalis ja lõpetanud selle koos tulemusega.