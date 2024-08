PM PARIISIS Kihla vedanud Vesik peab OM-pronksi võitnud hoolealuste näod enda kehale tätoveerima

Mõtlesin endamisi, et see on tõsi ning läheme ja võtame selle pronksmedali. Enne seda mõtlesin tõesti niipidi, et jätsime võimaluse [jõuda olümpiafinaali] kasutamata. Kuid pärast seda mõtlesin, et kui me pronksi võidame, siis see mind enam ei huvita. Ning enamasti on pronks parem kui hõbe,» lausus Hüberli rõõmsalt.

Jutujärje võttis üle Brunner: «Vedasime Rivoga kihla, et kui olümpial medali võidame, teeb ta meie näoga tätoveeringu. Ta ütles selle välja esimesel korral, kui me kohtusime. Ta saab valida, kuhu, aga meie saame valida, mida ta peab tätoveerima.»

Ning mõlemad piigad kihistasid naerda.

Nina Brunner tõi üles palju raskeid palle. Foto: IMAGO/Daniela Porcelli/Scanpix

Vesik noogutas: jah, esimese ühise turniiri ajal räägiti eesmärkidest ning niisuguse lubaduse ta andis! «Tegelikult oli kaks asja veel, aga need pole täide läinud,» muigas ta. «Kui nad võitnuks koduse Gstaadi turniiri, lubasin tätoveerida Šveitsi lehmakella. Ning MM-medali puhul Šveitsi lipu.»

Kas ta koostööd alustades uskus, et kaks aastat hiljem seisavad hoolealused Pariisis pjedestaalil? «Jah, aga alguses pidasin võimalust väikeseks, nii 30 protsenti. Mida aasta edasi, seda suuremaks see läks. Sel aastal olin kindel, et jõuame vähemalt veerand- või poolfinaali. Lõpp näitas, et oleme võimelised medalit võitma. Nad teevad kindlasti elu parimat aastat, on arenenud väga palju.»