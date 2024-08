IBA andmetel ei vastanud Khelif ja Lin naiste võistlusel osalemise kriteeriumidele, mis on sätestatud alaliidu reeglites. Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK), kes korraldab poksivõistlusi olümpiamängudel, lubas neil võistelda, seadis kahtluse alla geenitestid ja kritiseeris tugevalt rahvusvahelist poksiliitu, rõhutades, et Khelif ja Lin on sündinud ja kasvanud naistena.

ROKi president Thomas Bach ütles laupäeval, et selles pole kahtlustki, et Khelif ja Yu-Ting on naised. ROK on õelnud, et naiste seas võistlevad sportlased võivad siis osaleda, kui neil on passis kirjas, et nad on naised.