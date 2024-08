PM PARIISIS Suur korvpallipäev: pronks, mis ka midagi maksab! Ees ootab gigantide finaal

PRONKSIMÄNG: Saksamaa – Serbia 83:93 ( mäng on järelvaadatav SIIT! )

Kui klubikorvpallis räägitakse tihti, et loeb vaid võit, siis koondisega võidetud olümpiapronks omab igal juhul väärtust. Veel enam olukorras, kus need kaks satsi tundsid kindlasti poolfinaali järel pettumust, kuid nad jäidki alla tänase suve kahele maailma paremale võistkonnale. Seega vähemalt enne avavilet püsis lootus, et mõlemad jooksevad platsile motiveeritult.