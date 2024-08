Rootsi olümpiavõitja: kuldmedali võitnud sakslanna rikkus reegleid

Kuulitõuke finaali lõpus juhtisid Rootsi teleülekande stuudios viibinud spetsialistid tähelepanu sellele, et mitmed sportlased rikkusid finaalis reegleid. Saatejuht Jonas Karlsson viitas reeglile, et kuulitõukajad ei tohi end aktiivselt jalgadega kuulitõuke äärest eemale tõugata.

Stuudios istunud Klüft märkis, et Ogunleye rikkus seda reeglit oma kuuendas katses, kus ta sai kirja täpselt 20.00 ja läks võistlust juhtima. «Ma arvan, et see katse tuleks tühistada, seda ei tohiks lugeda,» sõnas rootslanna.

Sakslanna asemel kritiseeris Klüft aga hoopis võistluse kohtunikke: «Ma usun, et Ogunleye tegi seda endale teadvustamata. Ma ei usu, et see on taktika, vaid osa tema tõukeliigutusest. Me pole reegleid nii terava pilguga jälginud.»