Olümpiamänge võib oodata šokeeriv muudatus

«Kui kliimamuutused jätkuvad nagu eksperdid on ennustanud, siis on väga keeruline tulevikus suvel olümpiamänge korraldada,» lausus Bach pressikonverentsis.

ROKi presidendi teatel on kliimamuutused nõudnud juba mitmel viimasel suveolümpial ajakava ümber sättima. Pariisis pole väga-väga kuumasid võistuspäevi õnneks olnud, ent Tokyos joosti näiteks maratonid Sapporos, kus oluliselt jahedam kui pealinnas. Samuti on toimunud käimisvõistlused varahommikul. Samas on ajalugu näidanud, et suvemänge saab edukalt korraldada ka sügisel, kus selliselt on talitatud nii Mahhikos, Jaapanis, Lõuna-Koreas kui ka Austraalias.