PM PARIISIS Mart Seim: lootsin mõne mehe veel ära võtta, aga seekord ei õnnestunud

«Esimese ja teise tõukekatse vahele jäi natuke pikk vahe. Ja üks seljalihas natuke häiris mind. Esmaspäeval tekkis keset selga spasm ja see ei tahtnud väga järele anda. Üldiselt oli see kontrolli all, aga rebimise-eelsel soojendusel hakkas veidi tunda andma. Tõukamise esimesel katsel oli seda näha – rinnale sain kangi kergelt, aga edasi oli kehas väike värin sees,» selgitas Seim seekordset murekohta.

Rebimises sai Seim kirja korraliku 180 kg. «Trennis rebisin nädal tagasi 170 ning selle ajaga pidingi ära taastuma ja teravamaks minema. Esimene katse 175 peal näitas, et kang ei olnud raske. Lihtsalt mõni nädal jäi puudu, et trenni uute raskustega teha,» nentis ta.

Seim kinnitas, et selle eesmärgiga ta ka lasi panna kangile veidi kergema raskuse. «220 on selline piisavalt väike, kindla peale raskus. See oli kindla peale minek vormistada esimene katse ära, ning seejärel edasi võidelda. Järgmise katse raskusega oligi see, et jälgida mängu, keda veel ära napsata saaks.»